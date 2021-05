Cane e padrone aggrediti da un pitbull a Verona, caccia alla proprietaria

Il fatto è avvenuto lo scorso fine settimana, in Via Castel Montorio. L'uomo è stato ferito alle mani ed è stato medicato all'ospedale di Borgo Trento. Mentre il suo animale è stato portato dal veterinario

La segnalazione ha fatto il giro dei social a livello locale. La si può leggere in alcuni gruppi Facebook dei quartieri di Verona. Spesso è un messaggio copiato e incollate e, a volte, quando si leggono testi copiati e incollati c'è poco da fidarsi. In questo caso, però, la storia raccontata è vera.

Il fatto è avvenuto lo scorso fine settimana, in Via Castel Montorio. Un uomo e una donna erano a passeggio con il loro cane tenuto al guinzaglio. La coppia ha incrociato una ragazza bionda con un pitbull dal pelo fulvo e senza museruola. Anche il cane della giovane era al guinzaglio, solo che questo animale lo avrebbe strappato per attaccare il cane della coppia. Per separare i due cani, è intervenuto il marito della coppia, il quale è stato morso alle mani dal pitbull. La moglie, invece, ha chiesto aiuto. E la richiesta è stata raccolta da un agricoltore che si trovava nelle vicinanze. Quest'ultimo con un bastone ha allontanato il pitbull e, intanto, anche la ragazza bionda si dileguava, senza lasciare nella per poterla rintracciare. La disavventura della coppia è terminata all'ospedale di Borgo Trento dove l'uomo è stato medicato. Mentre il loro cane è stato curato da un veterinario.

Per quanto è accaduto, è stata presentata denuncia ai carabinieri. E le varie segnalazioni sono state condivise sui social network per tentare di ritrovare la proprietaria del pitbull, la quale aveva un accento dell'Est Europa ed era vestita in modo casual. Per il momento, alcuni cittadini hanno provato a dare il loro contributo per risalire all'identità della giovane, ma nessuna informazione ha avuto riscontri positivi.

