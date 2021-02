"Stazioni Sicure": 18enne a Porta Nuova con una pistola giocattolo senza tappo rosso

Dodici ore consecutive di controlli straordinari eseguiti mercoledì dalla Polizia Ferroviaria, grazie all’azione comune svolta simultaneamente nelle principali stazioni ferroviarie delle quattro province Verona, Vicenza, Trento e Bolzano di competenza del Compartimento di Polizia Ferroviaria per Verona ed il Trentino Alto Adige, nell’operazione “Stazioni Sicure”.

Durante l’attività, gli agenti della Polizia Ferroviaria hanno proceduto al controllo di oltre 300 persone, ispezionando centinaia di bagagli ed elevando alcune sanzioni.

Nella stazione di Verona Porta Nuova gli agenti Polfer hanno fermato un 18enne di origini marocchine, residente nella provincia veronese, con precedenti per rapina, che girava con una pistola giocattolo infilata nella cinta dei pantaloni.

Anche se finta è stata comunque sequestrata, in quanto priva di tappo rosso. Per questo il giovane dovrà pagare oltre mille euro di multa.

I controlli sono stati svolti in tutti i punti ritenuti sensibili e nelle aree di maggiore affollamento, sono stati estesi ai treni in fermata nel territorio di competenza del Compartimento, monitorando costantemente il flusso dei viaggiatori in arrivo e partenza dagli scali ferroviari con controlli a campione nei confronti delle persone e dei bagagli al seguito con il contributo dei cani antidroga della Guardia di Finanza di Bolzano e Verona.

Nel corso dei servizi, a Verona Porta Nuova, è stata sequestrata anche della cannabis detenuta per uso personale da un individuo segnalato al Prefetto per la conseguente sanzione amministrativa.