Shock in una scuola di Verona: alunno punta una pistola contro una compagna

Un episodio tanto scioccante quanto grave si sarebbe verificato in un istituto di Verona nei giorni scorsi.

A riportarlo nella giornata di giovedì è stato il Tg Regionale del Veneto, secondo il quale, due settimane fa, un ragazzino di 14 anni avrebbe estratto una pistola in classe e l'avrebbe puntata alla schiena di una compagna. Un fatto che sarebbe venuto alla luce quando la madre della studentessa si è rivolta alla preside, la quale ha sporto denuncia alle forze dell'ordine.

Lo stesso giorno, un altro alunno avrebbe mostrato un coltello ai suoi compagni prima di entrare in classe.

Ai microfoni di Matteo Mohorovicich, giornalista Rai, il vicepresidente della Provincia di Verona David Di Michele ha spiegato: «Col prefetto Cafagna abbiamo individuato una soluzione. La creazione di una task force anti-disagio operativa, che agirà su richiesta dei presidi, composta da uno psicologo, da un mediatore e da un rappresentante delle forze dell'ordine che hanno la funzione di fare prevenzione».