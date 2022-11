Allerta maltempo per martedì 22 novembre a Verona, dalla polizia locale un appello ai guidatori: «Massima prudenza»

«Come preannunciato anche da Arpav nella giornata di martedì 22 novembre è attesa molta pioggia sulla nostra città». Lo conferma la polizia locale del Comune di Verona che lancia un appello alla «prudenza» e alla «massima attenzione alla guida». Come già accaduto, ricorda sempre la polizia locale in una nota, con il maltempo infatti «aumentano gli incidenti e aumentano anche le fuoriuscite autonome, causate dall'alta velocità, dall'uso del cellulare alla guida e da pneumatici spesso non idonei».

Dovrà pertanto essere moderata la velocità, raddoppiata la normale distanza di sicurezza dai veicoli che ci precedono: «Attenzione al rischio di aquaplaning, - ricorda il comandante della polizia locale - sempre possibile quando il livello dell’acqua sull’asfalto è pari o superiore a un centimetro. Usare un sistema di guida morbida, con frenate e accelerazioni dolci e progressive. In caso di forti raffiche di vento tenere saldo il volante con entrambe le mani e attivare marce più basse se le condizioni sono tali da sentire lo spostamento della vettura».

Altri consigli utili per gli automobilisti in vista della giornata di martedì sono quelli di tenere i tergicristalli puliti ed efficienti, o ancora tenere sempre le luci accese e in caso di rallentamento attivare le quattro luci intermittenti. Sul profilo Twitter @veronamobile verranno in ogni caso date informazioni in tempo reale sulla percorribilità delle strade, in particolare quelle della zona collinare, spesso teatro di piccoli smottamenti.