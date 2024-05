La pioggia torna a far paura nel Veronese: allagamenti e corsi d'acqua in piena a Est e nella Bassa

Grande lavoro per i vigili del fuoco scaligeri a causa dell'ondata di maltempo che si è abbattuta sulla provincia di Verona a partire dalla serata di mercoledì.

A partire dalle ore 20 del 15 maggio, fino alla mattina del 16, sono stati effettuati circa 50 interventi per allagamenti e smottamenti che hanno colpito in particolare la zona dell'est sud/est veronese, ma fortunatamente non risultano esserci persone ferite. Tra i comuni più colpiti vengono segnalati: San Bonifacio, Soave, Bevilacqua, Legnago e Albaredo d'Adige.

Oltre a quelli veronesi, sono impegnati anche pompieri provenienti dai Comandi di Treviso e Rovigo: alle 8 del mattino di giovedì gli interventi in esecuzione erano 11 e 20 quelli ancora in attesa.

Nella stessa mattinata è stato anche recuperato dalle acque dell'Adige in città, tra ponte Risorgimento e ponte Catena, il corpo di un uomo, che potrebbe essere la persona scomparsa nel fiume nel tentativo di evitare l'arresto da parte della polizia.

Zona Est

Il torrente Alpone ha tenuto in apprensione l'intera zona, con le piogge battenti che hanno ingrossato il corso. A San Giovanni Ilarione è stata allagata la di accesso in destra Alpone nell'area di ponte Mangano, a Montecchia di Crosara ha allagato un tratto di strada. A Monteforte è sceso sotto il livello di guardia solo in piena notte ed è stato attivato lo sfioratore della Colombaretta, mentre l'apertura dell'area di San Vito ha permesso di tenere sotto controllo la tracimazione del torrente Aldegà.

A San Bonifacio grande attenzione per la confluenza con il Tramigna ed è stato alzato il ponte della Motta.

Scuole chiuse giovedì 16 maggio a Soave e San Giovanni Ilarione.

«Attualmente le situazioni più problematiche si registrano: a Fittà con alcune frane; quartiere Poeti, zona poste, con alcuni garage interrati nei quali si è infiltrata acqua; via san Lorenzo - Tramigna per la discesa di acqua e fango dal monte Tenda; Via S. Matteo», ha scritto sui social il sindaco di Soave Matteo Pressi, che poi ha aggiunto: «La situazione del Tramigna è monitorata costantemente. In caso di necessità si procederà con l’utilizzo del bacino di S. Lorenzo. Mi sento di escludere problemi e pericoli derivanti dal fiume. Permangono criticità in gran parte del territorio dovute alla quantità di acqua caduta in un tempo molto breve. Gli allagamenti non hanno un collegamento con la situazione del fiume o del bacino. Si è trattato piuttosto della impossibilità per la rete fognaria di smaltire una quantità d’acqua simile in un lasso di tempo ridotto, nonostante la buona funzionalità della rete».

Sempre il primo cittadino, in mattinata ha aggiunto: «La situazione più critica permane in via S. Matteo e zone limitrofe. Tutta l’attività del Comune e del Consorzio di Bonifica è rivolta a trovare una soluzione che consenta di drenare la massa d’acqua che attualmente è bloccata in questa parte del paese. Concorrono due fattori: la condotta di scarico si è certamente riempita di fango e detriti; la zona di scarico in località Villabella a sua volta non può più ricevere acqua perché piena».

«Sono saltati addirittura dei tombini a causa della quantità enorme d’acqua e pure delle fognature, specialmente in zona cantina sociale. Il Sindaco e i referenti dell’emergenza sono operativi e stanno monitorando tra l’altro l’innalzamento repentino del fiume Alpone. Un’altra zona particolarmente critica per le condotte fognarie - che non sono in grado di trasportare l’ingente massa d’acqua - è quella del Parco dei Tigli e la zona di Via Salvo d’Acquisto», ha comunicato in tarda serata il Comune di San Bonifacio.

Segnalati allagamenti di strade e scantinati in diversi Comuni, e anche alcuni blackout.

«Guadi sul torrente Progno chiusi a Tregnago, Illasi e Badia Calavena. Le strade del capoluogo e delle frazioni sono spesso invase da terra e ghiaia, frane in località Finetti. La Biblioteca Comunale Di Tregnago rimane chiusa. Stamattina saranno attivate ditte per la rimozione dei materiali e alberi dalle strade, prestate attenzione. Grazie alla collaborazione del Gruppo Volontari di Protezione Civile e Antiincendi Boschivi di Tregnago che ha supportato le prime operazioni in emergenza», ha scritto sui social il sindaco di Tregnago Simone Santellani.

Bassa Veronese

A Cologna Veneta, al confine con Zimella, il Guà in piena ha rotto l'argine destro riversandosi nelle campagne verso Sule, con l'acqua che è poi confluita nel Fratta che già aveva raggiunto un livello alto.

Qualche allagamento a Cologna e Zimella, ma anche a Isola Rizza, dove è stata disposta la chiusura di varie strade.

Qualche allagamento segnalato anche sulla Transpolesana, Oppeano e Roveredo di Guà.

Provincia di Verona: gli interventi della Protezione Civile

Sono 15 le squadre di Protezione Civile al lavoro, alcune già dal tardo pomeriggio di mercoledì, soprattutto nell’Est veronese in seguito alle forti precipitazioni delle scorse ore. Dalla Provincia di Verona informano che in diversi comuni (quali Cologna Veneta, Roveredo di Guà, San Bonifacio, Zimella e Albaredo d’Adige) le criticità riguardano la rete idraulica secondaria di deflusso delle acque meteoriche. Diversi gli allagamenti in scantinati e sottopassi. Criticità elevata anche per alcuni corsi d’acqua, con esondazioni a Cologna Veneta e Roveredo di Guà e due rotture degli argini: del Chiampo a San Bonifacio e del Guà tra Zimella e Cologna.

A Zimella la provinciale 500 risulta allagata e dunque interrotta. Chiuse per lo stesso motivo, nel colognese, la Sp 19 e la Sp 7. Problemi anche sulla 41 a Bevilacqua, per la quale si sta decidendo l’eventuale sospensione della circolazione. Altre criticità sulla viabilità provinciale riguardano la 36b in territorio di Vestenanova, dove i detriti trasportati dall’attiguo torrente hanno ostruito i canali di deflusso delle acque meteoriche. Acqua e detriti che si sono riversati sulla provinciale, che risulta chiusa. Complessa anche la situazione a San Giovanni Ilarione sulla Sp 17 dove si sono registrati diversi smottamenti del terreno argilloso dal versante di monte della strada. Chiusi i guadi sul torrente Illasi e allagato questa notte il sottopasso della tangenziale di Soave.

I volontari della Protezione Civile si stanno occupando principalmente di liberare locali invasi dall’acqua con motopompe e di monitorare il livello di canali e fiumi. Per quanto di competenza, è stato allertato il Genio Civile.

Le previsioni meteorologiche indicano la possibilità di nuove consistenti precipitazioni nelle prossime ore. In caso di condizioni particolarmente avverse, la Protezione Civile invita i cittadini a limitare il più possibile gli spostamenti e a non sostare lungo i corsi d’acqua attenzionati e in locali allagati.