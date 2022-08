È morto all'età di 93 anni Piero Angela. Il figlio Alberto: «Buon viaggio papà»

«Buon viaggio papà», con queste parole Alberto Angela, per impegni lavorativi poco tempo fa ospite a Verona, ha voluto salutare quest'oggi attraverso i social il padre che si è spento la scorsa notte. Piero Angela, il celebre conduttore televisivo e divulgatore scientifico, è infatti venuto a mancare nella notte tra il 12 e il 13 agosto, all'età di 93 anni.

Piero Angela era nato a Torino il 22 dicembre 1928, da poco aveva celebrato i suoi 70 anni in Rai. È stato molto amato dai telespettatori di qualsiasi generazione, il suo volto rassicurante ha accompagnato le serate televisive di tutti gli italiani. È stato un grande conoscitore delle bellezze dell'Italia e con i suoi programmi ha portato la cultura e la scienza, tramite il piccolo schermo, nelle case di milioni di persone.

Tra i primi ad esprimere il proprio cordoglio a Verona è stato Flavio Tosi che via Facebook scrive: «Addio a Piero Angela, giornalista, divulgatore, intellettuale. Un grande uomo di cultura, che ha messo il suo sapere a disposizione degli italiani. Condoglianze ad Alberto e ai familiari». Anche il deputato scaligero del Pd Diego Zardini ha riservato un messaggio di saluto molto commosso: «Piero Angela è stato per me un maestro (da remoto), - scrive su Facebook Diego Zardini - un modello da seguire ed è stato strardinario incontrarlo a Montecitorio. Posso dire che mi ha cambiato la vita. Fin da bambino seguivo le sue magnifiche trasmissioni che aprivano la mente sul mondo, sulla scienza e sulla natura. Ne ha fatto una missione, con la quale ha migliorato l’Italia e gli italiani. Il suo passaggio tra noi resterà indelebile. Grazie Piero».

L'ultimo saluto di Piero Angela ai suoi telespettatori

Nei giorni scorsi, si legge in una nota della Rai, Piero Angela ha voluto lasciare ai social del suo programma SuperQuark l’ultimo messaggio di saluto ai telespettatori: