Piena dell'Adige, nessun problema a Verona, Bussolengo e Pescantina. Atteso il passaggio nella Bassa

Si attende il suo arrivo nella Bassa, previsto per la metà della mattinata di venerdì, ma per il momento la piena dell'Adige non ha dato particolari problemi.

Come hanno sottolineato i vigili del fuoco, la situazione è stata attentamente monitorata nel corso della notte tra giovedì e venerdì, dopo l'allerta lanciata anche dal Centro Funzionale Decentrato della Protezione Civile della Regione.

Nessuna criticità è stata dunque registrata a Verona, dove il sindaco Sboarina aveva firmato l'ordinanza di chiusura delle alzaie, e neppure a Pescantina e Bussolengo, dove i rispettivi primi cittadini avevano a loro volta preso provvedimenti (nelle immagini il passaggio della piena a Pescantina).

Per quanto riguarda Legnago, l'amministrazione ha raccomandato di non transitare nella zona golenale, avvertendo inoltre che Ponte Umberto «verrà chiuso a superamento quota 17.50 pelo libero».