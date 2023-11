Adige sotto osservazione, ma la piena è passata. Ponti ancora chiusi

Nella notte di ieri, 31 ottobre, la piena dell'Adige è passata senza creare troppi disagi nella città di Verona e in provincia. Prima di mezzanotte è stata chiusa la galleria Adige-Garda, la quale era stata aperta ieri pomeriggio per laminare la piena. Ma il corso d'acqua resta sotto osservazione per nuovi rischi che potrebbero sorgere nel caso in cui le condizioni meteo dovessero peggiorare.

«La piena dell'Adige è iniziata verso le 20 ed è proseguita con una onda lunga fino alle 24 - ha spiegato questa mattina, 1 novembre, il comandante della protezione civile di Verona Luigi Altamura - Il picco massimo c'è stato alle 22.40, arrivando alla terza soglia di allerta. Ma non ci sono stati problemi per la pubblica incolumità e per i tanti turisti presenti in città».

La galleria Adige-Garda è rimasta aperta ieri per sei ore, dalle 17.30 alle 23.30, per scolmare sul lago l'acqua trasportata dal fiume. Per il momento, la galleria resta chiusa, ma sono in programma nella giornata di oggi nuovi incontri per chiedere una nuova apertura in caso di necessità.

Per sicurezza, restano ancora chiusi alcuni ponti in tutta la provincia. A Dolcè, è chiuso il ponte di Peri e la pista ciclopedonale che costeggia il fiume. Chiusi il ponte di Arcè tra Pescantina e Bussolengo e il ponte Principe Umberto a Legnago. E ancora chiusi i guadi sul torrente Progno a Illasi e il Parco dell'Adige a San Giovanni Lupatoto.

E a Verona è chiuso Ponte Nuovo, dove i tronchi e il materiale trasportato dal fiume hanno danneggiato l'impalcatura del cantiere, piegandola di quasi 45 gradi. Per imbragare l'impalcatura e metterla in sicurezza sono intervenuti i vigili del fuoco con catene di ferro. E non sono esclusi nuovi interventi. «I ponteggi dell’impalcatura su Ponte Nuovo sono stati colpiti ripetutamente dal materiale che il fiume ha trascinando - ha spiegato l'assessora alla sicurezza Stefania Zivelonghi - Rassicuriamo la popolazione che la situazione al momento è sotto controllo».

E sempre a Verona rimane aperta la Zona a traffico limitato.

«Per la giornata di oggi non sono previste precipitazioni - ha concluso Altamura - Il livello dell'Adige è in discesa e permane un livello di allerta moderata in attesa delle previsioni meteo per giovedì 2 e venerdì 3 novembre, considerato che in Trentino Alto Adige sono previste già da stasera modeste precipitazioni. Rimane attivo il Centro Operativo Comunale di Verona e le associazioni di volontariato della protezione civile stanno dando supporto al Comune vigilando su Ponte Nuovo e lungo gli argini dove le paratie rimangono installate fino a cessata emergenza. Ai cittadini consigliamo ancora di evitare di raggiungere le zone più basse del fiume e di non intralciare il lavoro di tecnici, vigili del fuoco e volontari della protezione civile».