Picchiata dal marito: luna di miele da incubo per una sposa veronese

Quando ha deciso di trascorrere il viaggio di nozze a Roma, non avrebbe mai pensato che si sarebbe trasformato in un incubo. È accaduto ad una novella sposa proveniente da un paesino del Veronese che, da una decina di giorni, aveva contratto matrimonio nella città eterna. Nella nottata del 21 settembre però, a seguito di un banale litigio con suo marito, è stata, aggredita da quest’ultimo, tanto da doversi rifugiare nel bagno della camera dell’albergo di via Tuscolana dove stavano alloggiando, da dove ha chiamato il Numero Unico per le Emergenze.

Sono stati gli agenti del commissariato Tuscolano, diretto da Fiorella Bosco, immediatamente arrivati nella struttura ricettiva, a trarre in salvo la sposina e a mettere fine alle violenze dell'uomo, che l'aveva presa a calci e pugni. Secondo il racconto fatto dalla neo sposa, l'uomo (in preda ai fumi dell'alcol) l'avrebbe aggredita per motivi di gelosia: dopo averla insultata, è passato alle vie di fatto colpendola prima con un pugno all'occhio e poi con calci alle costole, causandole fratture multiple.

La donna, immediatamente soccorsa, è stata trasportata in ospedale Vannini dove ha ricevuto le cure mediche per la frattura di quattro costole ed una tumefazione all’occhio sinistro, con una prognosi di 30 giorni. La vittima avrebbe raccontato agli investigatori che anche prima del matrimonio c'erano stati episodi di violenza simili.

All’uomo, invece, è stato notificato il provvedimento d’urgenza dell’allontanamento dalla casa familiare, con il divieto di avvicinarsi alla parte offesa e comunicare con lei con qualsiasi mezzo, mentre le indagini proseguono per fare luce anche sui presunti episodi pregressi.