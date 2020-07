Litiga con la moglie, la colpisce alla testa e poi ferisce anche la figlia

Ieri, 22 luglio, i carabinieri di Bussolengo hanno arrestato un operaio classe '75, originario di Isola Capo Rizzuto ma residente a Bussolengo. Le iniziali del nome dell'uomo sono S.F. ed è accusato di lesioni personali aggravate. Lesioni che l'uomo avrebbe procurato alla moglie e alla figlia.

A chiamare i carabinieri sono stati diversi cittadini, i quali segnalavano un'accesa lite in famiglia in corso in un'abitazione di Bussolengo. Sul posto, per i dovuti accertamenti, sono stati inviati i militari della locale stazione, i quali hanno notato delle tracce di sangue, non appena entrati nell'appartamento segnalato. Il sangue si trovava sul pavimento della cucina e sulla tavola. In casa c'era una donna, il marito e una ragazzina di 13 anni in evidente stato di shock. Mentre il figlio più piccolo della coppia si era rifugiato da una vicina.

Vendendo che la moglie sanguinava dalla testa e la figlia da una mano, i carabinieri hanno chiamato il 118 e nell'attesa dell'arrivo dei sanitari hanno ricostruito quanto era successo. Dalla donna ferito, i carabinieri hanno appreso che il marito l'avrebbe picchiata durante una lite. A causa della gelosia, l'uomo si era convinto le compagna avesse una relazione extraconiugale. La donna ha negato tutto e così è nato un litigio, inizialmente solo verbale. Dalle parole, però, l'uomo è passato alle mani, aggredendo la moglie e colpendola più volte alla testa. Di fronte alla violenza fisica, la figlia 13enne ha provato a difendere la madre, rimediando una lesione al pollice della mano sinistra.

Madre e figlia sono state assistite dal personale medico del 118, il quale le ha poi accompagnate al pronto soccorso dell'ospedale di Borgo Trento. Le loro lesioni sono state giudicate dai medici guaribili in 30 giorni.

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Play Replay Play Replay Pausa Disattiva audio Disattiva audio Disattiva audio Attiva audio Indietro di 10 secondi Avanti di 10 secondi Spot Attiva schermo intero Disattiva schermo intero Skip Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.

L'aggressore è stato arrestato e questa mattina l'arresto è stato convalidato dal giudice, il quale ha disposto l'allontanamento dalla casa familiare e il divieto di avvicinamento alle vittime. S.F., inoltre, è risultato titolare di un regolare porto d'armi e deteneva munizioni, fucili ed anche una pistola. Armi di cui aveva denunciato il possesso. A titolo cautelativo, le armi e le muzioni sono state ritirate ed è stata anche avviata la procedura di revoca del porto d'armi.