Picchia la compagna, le prende il cellullare e, sanguinante, la sbatte fuori dalla stanza: arrestato

I carabinieri sono stati chiamati all'intervento in un ostello di Borgo Roma, a Verona, dove una donna era divenuta la vittima della gelosia del compagno, che è poi finito in manette per rapina

Notte turbolenta quella vissuta da alcuni turisti presso StraVagante Hostel di Borgo Roma, a Verona. Era da poco passata la mezzanotte tra domenica e lunedì, quando due turiste tedesche sono state svegliate dalle grida provenienti dalla stanza accanto, dove una cittadina della Repubblica Ceca era divenuta vittima della violenta reazione di gelosia del compagno, un cittadino del Gambia.

Secondo quanto hanno riferito le forze dell'ordine, i due si frequentano da circa un anno e, in preda ai fumi dell'alcol, l'uomo si sarebbe appropriato del cellulare della donna, pensando di trovarci i nomi o i numeri di altri pretendenti: nel decidere arbitrariamente di tenere con sé il telefono, le avrebbe poi sferrato un violento pugno alla testa, sbattendola infine fuori dalla porta della stanza in lacrime e sanguinante.

J.L.M. si sarebbe poi allontanato dall'ostello portando con sé la chiave della stanza, mentre la vittima è stata soccorsa dal personale della struttura e dai carabinieri della Sezione Radiomobile di Verona, intervenuti nel giro di pochi minuti sul posto.

Una delle due pattuglie giunte in via Dalla Bona è partita poi alla ricerca dello straniero, ritenuto responsabile del reato di rapina nei confronti della cittadina ceca. Dopo serrate ore di ricerche, l'uomo è stato rintracciato non molto lontano e accompagnato alla caserma di via Salvo d’Acquisto: nelle sue tasche avrebbe abuto il telefono della vittima e la chiave magnetica della stanza.

La donna invece è stata sottoposta alle cure mediche del caso presso il Pronto Soccorso dell'ospedale di Borgo Trento, dove le sono stati dati 10 giorni di prognosi.

L'uomo infine è stato tratto in arresto e lunedì mattina è comparso davanti al giudice, che ha convalidato il provvedimento nel corso del rito direttissimo, senza disporre alcuna misura.