Disturba i residenti di Piazzetta Pescheria e fugge al controllo della polizia

Resistenza, minaccia e oltraggio a pubblico ufficiale. Sono questi i reati contestati al ventunenne originario della Romania arrestato questa notte, 13 luglio, dalla polizia a Verona. Il ragazzo, in compagnia di un gruppo di amici, era stato segnalato dai residenti di Piazzetta Pescheria che, poco prima delle 3, lamentavano la presenza di alcuni giovani ubriachi e molesti. Alcuni abitanti avevano riferito di aver subito minacce verbali da un giovane che, con particolare violenza, aveva anche preso a calci la porta di ingresso di un palazzo.

In seguito alla chiamata, gli agenti sono arrivati sul posto ed hanno raggiunto il gruppetto di ragazzi descritto dai residenti. Da subito, il 21enne si è distinto dagli altri: ha rifiutato di fornire le proprie generalità, si è opposto all'identificazione ed ha iniziato ad inveire contro i poliziotti con frasi offensive e minacciose. E, nel tentativo di sottrarsi al controllo, ha iniziato anche a correre ed ha cercato di far perdere le proprie tracce fuggendo tra le strade del centro. Gli operatori hanno inseguito il giovane in Via San Pietro Martire, Via Massalongo, Via Ponte Pietra e Via Santa Felicita, raggiungendolo in Via Pigna dove lo hanno arrestato.

Il resto della notte, il 21enne l'ha passata in questura, dove si è mostrato pentito per il proprio comportamento. Questa mattina, l'arrestato è stato portato in tribunale dove il giudice ha convalidato l'arresto ed ha rinviato l'udienza al prossimo 14 settembre.