Tre piante di marijuana sbucano dal giardino: denunciato un uomo

Un cittadino italiano è stato denunciato dai carabinieri della stazione di Bovolone nella giornata di giovedì 8 ottobre per detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti. Si tratta di C.L., classe 1972, disoccupato e censurato.

Alcuni cittadini residenti via Quasimodo a Bovolone, avevano segnalato ai militari che da qualche settimana avevano notato un "insolito aroma" nell'aria, in prossimità di una specifica abitazione. Così, dopo aver predisposto un servizio per verificare tali segnalazioni, le forze dell'ordine hanno scoperto che da un giardino sbucavano tre alberi di marijuana alti quasi tre metri ciascuno. È partita così la perquisizione domiciliare all'interno della casa, dove oltre alle piante sono stati rinvenuti: 180 grammi di marijuana, 2 chili di rami e foglie in fase di essiccazione e 250 grammi di infiorescenze. Per l'uomo dunque è scattata la denuncia a piede libero.