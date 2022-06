Una pianta cade in strada in via Roveggia: rimossa dai vigili del fuoco

È stata una giornata di grande lavoro per i vigili del fuoco scaligeri, chiamati ad intervenire in tre diversi incidenti stradali avvenuti in provincia di Verona (Oppeano, San Bonifacio e San Giovanni Lupatoto), oltre alle richieste diventate oramai routine per il corpo.

Nel primo pomeriggio di mercoledì inoltre, i pompieri veronesi sono stati chiamati all'intervento anche in città. Dal 115 infatti hanno spiegato che in via Roveggia, una pianta di un giardino privato è caduta sulla carreggiata, occupando parte della strada e finendo anche su alcune auto parcheggiate sotto di essa. Sul posto si sono diretti i vigili del fuoco con due mezzi, i quali hanno lavorato dalle 13.30 alle 15 per rimuovere la pianta e riportare la situazione in strada allla normalità. Sono state potate anche altre parti del vegetale rimasto in piedi, ritenute pericolanti e quindi pericolose per i passanti.