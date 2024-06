Weekend del 2 giugno tranquillo sul Garda con 150 operatori mobilitati

Rimane un ricordo indelebile la maxi-rissa avvenuta sulle rive del Lago di Garda, tra Peschiera e Castelnuovo, il 2 giugno 2022. Da quel momento, il 2 giugno è segnato di rosso sul calendario non solo perché è la Festa della Repubblica ma anche per il rischio che quel folle pomeriggio si ripeta. E come l'anno scorso, anche quest'anno è stato organizzato un piano di prevenzione che ha coinvolto tutte le forze di polizia tra Veneto e Lombardia. In tutto sono stati impiegati più di centocinquanta operatori tra polizia, carabinieri, guardia di finanza e polizie locali del lago, con l’ausilio dei reparti inquadrati e della squadra volante "Garda". Un’operazione scattata alle prime ore di sabato scorso, 1 giugno, pianificata nel dettaglio in un tavolo tecnico del questore di Verona Roberto Massucci con i comandanti delle forze di polizia e delle polizie locali coinvolte e condivisa dal comitato provinciale per l'ordine e la sicurezza pubblica.

I risultati dell'operazione sono stati di 400 identificati nell’arco del fine settimana sulla sponda veronese del Garda. Soprattutto nel pomeriggio di sabato, si è registrata una consistente affluenza di giovani lungo le spiagge di Peschiera e di Castelnuovo. Gli operatori della volante "Garda" sono dunque intervenuti alla stazione ferroviaria di Peschiera per supportare la gestione del grande afflusso di persone. E in quella circostanza gli agenti hanno denunciato un minore per detenzione ai fini di spaccio di sostanza stupefacente.

Ieri mattina, invece, grazie al fiuto dei cani antidroga, i poliziotti hanno intercettato un ventiquattrenne di origini egiziane trovato in possesso di una modica quantità di hashish e di un coltello a serramanico. Il giovane è stato quindi denunciato per porto di oggetti od armi atte ad offendere e sanzionato per la detenzione dello stupefacente.

Massima, infine, l'attenzione anche su Verona. Nel solo weekend, gli agenti delle Volanti hanno sventato due furti in abitazione e tratto in arresto l’autore di un terzo furto, che è stato intercettato mentre cercava di allontanarsi a bordo di una bicicletta.