Predisposto da A4 il Piano di gestione dell’esodo estivo: sarà un weekend da bollino nero in autostrada

A4 Holding ha comunicato di aver predisposto anche per quest’anno l’apposito "Piano di Gestione dell’esodo estivo" che mira, nel periodo di grande afflusso di traffico legato alle settimane degli spostamenti per le vacanze, a mantenere al meglio la funzionalità delle proprie infrastrutture, garantendo così la sicurezza e la fluidità della circolazione sui 236 km di tratte di competenza. Se è vero che soprattutto nel mese di agosto, fatta eccezione per i fine settimana, la A4 da Brescia a Padova e la A31 Valdastico subiscono un decremento significativo di traffico veicolare (in particolar modo quello pesante) a causa della chiusura delle attività industriali per il periodo feriale, risulta invece sempre molto sostenuto il traffico leggero in uscita ai caselli interessati dal flusso turistico diretto al lago di Garda e ai parchi di divertimento (Sommacampagna-Peschiera-Sirmione-Desenzano-Brescia Est), nonché all’Altopiano di Asiago e di Folgaria (Piovene Rocchette).

Infatti, dopo un primo semestre 2024 che ha fatto rilevare per A4 Brescia-Padova e A31 Valdastico complessivamente un traffico medio giornaliero in leggera flessione (-0,22%) a parità di Km percorsi (+0,3%) rispetto allo stesso periodo del 2023 - imputabili particolarmente alle condizioni di meteo avverse che hanno ridotto molto gli spostamenti dei fine settimana in autostrada per i mezzi leggeri -, dai dati di più rilevazioni effettuate (ministero del turismo, Assoturismo, Demoskopika ecc.) si attende ora una stagione turistica con spostamenti in crescita e un’annata record per le presenze di vacanzieri, particolarmente in Veneto.

La macchina organizzativa della concessionaria autostradale ha quindi spiegato di aver programmato un potenziamento dei servizi sulla rete di propria competenza, a partire dal prossimo weekend del 19 luglio dove è previsto traffico particolarmente intenso se non critico (considerato da bollino nero), come nel caso del tratto compreso fra Sommacampagna e lo svincolo con la A22 del Brennero. Le previsioni elaborate da A4 Holding stimano inoltre traffico da bollino rosso per tutti i prossimi weekend di luglio e agosto sull’intera tratta della A4 Brescia- Padova in direzione Venezia e particolarmente il venerdì pomeriggio e nelle giornate di sabato e domenica ai caselli di Peschiera del Garda, Sirmione e Desenzano verso i laghi.

La società ha inolre comunicato di aver volutamente sospeso in entrambe le autostrade in concessione tutti i cantieri fino al 16 settembre, fatta eccezione per eventuali interventi urgenti o improrogabili e per le attività da effettuare sui raccordi esterni e sulle tangenziali in gestione. Per evitare di creare ulteriori rallentamenti e disagi a chi viaggia nelle tratte di competenza di A4 Holding sono attive complessive 257 porte di esazione (177 servite con il telepedaggio) e, per agevolare il flusso turistico verso i laghi e gli altipiani, in tutti i fine settimana fino al mese di settembre verranno potenziati i servizi di pedaggio con la dotazione di personale aggiunto in 5 caselli specifici (Sommacampagna, Peschiera, Sirmione, Desenzano e Piovene Rocchette), per un totale di 40 porte fra entrata e uscita.

È stato predisposto anche il rafforzamento del numero degli ausiliari della viabilità (il personale preposto agli interventi di soccorso e assistenza sulla tratta), che vedranno impegnati per le prossime settimane 40 addetti nei diversi turni diurni e notturni a capo di una flotta di 20 furgoni. In base a quanto si apprende, saranno poi dislocate, mediamente ogni 10 km per i mezzi leggeri e ogni 30 km per quelli pesanti e comunque in prossimità dei caselli autostradali, delle officine per il soccorso meccanico leggero con impiegati altri 10 addetti alla manutenzione, pronti a garantire anche l’intervento in tempi rapidi dei carri attrezzi.

Per contrastare l’eccessiva stanchezza al volante, A4 Holding ha riferito che offrirà agli automobilisti un caffè nei giorni di sabato e domenica all’interno del Truck Park Brescia Est, a partire da questo fine settimana e fino al 25 agosto. Sulle tratte di competenza saranno sempre attive 14 aree di servizio di cui 5 dotate di ricarica per le auto elettriche (Monte Baldo Ovest, Monte Baldo Est, Scaligera Ovest, Tesina Est e Limenella Ovest) per complessivi 11 punti di ricarica, oltre ai 2 presenti all’interno del Truck Park Brescia Est.

Garantita infine al meglio anche per questa estate l’informazione all’utenza, diramata in modo capillare tramite i numerosi pannelli e carrelli mobili a messaggio variabile, l’utilizzo della rete delle emittenti radiofoniche coinvolte sul territorio, la consultazione del sito di Infoviaggiando.it, che fornisce agli utenti dell’autostrada tutte le informazioni utili su viabilità e traffico delle reti gestite dalle tre Concessionarie del Nordest, consultabile anche tramite App e da quest’anno anche mediante l’applicazione di messaggistica istantanea Telegram.