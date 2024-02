Pfas, schiume e dispositivi anti-incendio: il rischio di tumori allerta i vigili del fuoco

Schiume e dispositivi personali antincendio mettono a rischio la salute dei vigili del fuoco italiani. A lanciare l'allarme è la consigliera regionale veneta di Europa verde Cristina Guarda in una nota al vetriolo diffusa venerdì 9 febbraio. La tossicità, dimostrata da «approfonditi studi condotti negli Stati Uniti e in alcuni Paesi Ue», deriva dal massiccio utilizzo di derivati del fluoro, i temutissimi Pfas, sia nelle miscele anti-fiamma sia negli indumenti tecnici come tute e giubbotti. I Pfas peraltro sono conosciutissimi proprio nel Veneto perché uno dei pochissimi stabilimenti del Paese che per anni li ha prodotti su larga scala, la trissinese Miteni, è accusata di aver causato uno dei più grandi disastri ambientali al mondo per quanto riguarda la presenza di questi inquinanti negli habitat.

Malattie gravi? «Monitoraggio» sul personale

Secondo Guarda la giunta regionale del Veneto, proprio perché conosce bene la ferita inferta agli ecosistemi tra Veronese, Vicentino e Padovano, dovrebbe farsi promotrice di una iniziativa improrogabile presso il governo nazionale capitanato da Giorgia Meloni. L'obiettivo? Mettere in campo «approfondimenti mirati». Nello specifico, secondo la consigliera, nata a Lonigo nel Vicentino, urge uno studio «per comprendere le problematiche connesse ai dispositivi di protezione individuale anti-fiamma in dotazione ai vigili del fuoco» e alla presenza o meno di concentrazioni di alcuni componenti appartenenti alla famiglia dei Pfas, i Pfoa nello specifico, nelle schiume antincendio in dotazione. Allo stesso tempo è necessario un monitoraggio di un campione di dipendenti in forza ai reparti attivi. Queste, alla grossa, sono le richieste indirizzate da Guarda alla giunta veneta presieduta dal leghista Luca Zaia: sulla quale ora incombe l'onere di chiedere lumi all'esecutivo nazionale capitanato appunto da Meloni, la leader di Fdi. Sul punto la consigliera di Europa verde, menzionando i lavori degli scienziati, parla di rischio «tumori, come il cancro ai testicoli o alla prostata, il mesotelioma e il linfoma non Hodgkin». L'esposizione del personale ad alcuni tipi di Pfas sarebbe alla base del rischio di incappare quelle patologie richiamate anche nella nota di Guarda.

Il monito del sindacato e il Viminale

In realtà non è la prima volta che vengono lanciati allarmi del genere. Ai primi di gennaio nell'Alessandrino (un altro territorio pesantemente contaminato dai Pfas) il sindacato di base Usb aveva indirizzato un monito preciso al prefetto di Alessandria Alessandra Vinciguerra nonché al presidente della Regione Piemonte Alberto Cirio. Nel luglio 2023 un lungo servizio curato dal consorzio per il giornalismo investigativo Irpimedia aveva ugualmente sondato il problema. Del quale in prima battuta è chiamato a occuparsi il dicastero dal quale dipendono i vigili del fuoco ossia il Ministero degli interni.

«Sostanze chimiche eterne»

Problema che più in generale però va ricompreso in uno scenario ben più ampio. I Pfas ormai, conosciuti «come sostanze chimiche artificiali eterne», sono utilizzati in quasi tutti gli ambiti industriali. Di più, commesse militari, microchip, semiconduttori, grandi opere, grandi cantieri, farmaceutica e agrochimica costituiscono «un super-settore» che da anni esercita pressioni sui governi affinché queste sostanze non vengano «bandite» o drasticamente ridotte.

«Segreto militare» E «guarentigie speciali»

I termini della questione, definita dagli addetti ai lavori come «un dossier di portata colossale», erano stati descritti da Vicenzatoday.it sia in una inchiesta pubblicata il 21 dicembre 2023, sia in una lunga intervista pubblicata pochi giorni prima. In quest'ultima si parlava anche di «segreto militare» nonché «guarentigie speciali» proprio in relazione all'utilizzo dei Pfas in precisi settori industriali.