Pfas, Guarda: «Il messaggio degli scienziati è chiaro: i cittadini vanno sottoposti a screening»

«Da un rapporto pubblicato nei giorni scorsi dalle National Academies of Sciences, Engineering, and Medicine giunge un forte richiamo alle agenzie della salute degli Stati Uniti, è necessario muoversi rapidamente per avviare test ampi sulle persone esposte ai Pfas per aiutare a valutare e curare le persone che potrebbero soffrire di problemi di salute legati alla contaminazione». È la consigliera regionale Cristina Guarda, di Europa Verde, a commentare le notizie relative alle ultime pubblicazioni d'Oltreoceano.

«Inoltre sempre in questi giorni - prosegue Guarda - il prestigioso Journal of Hepatology Report ha pubblicato uno studio che dimostra come l'esposizione al Pfas aumenti il rischio di cancro al fegato negli esseri umani. Il cancro al fegato è uno degli endpoint più gravi nelle malattie del fegato e questo è il primo studio sull'uomo a dimostrare che i Pfas sono associati a questa malattia.

Il messaggio degli scienziati è chiaro: in presenza di esposizione da Pfas non si può perdere tempo, i cittadini vanno sottoposti a screening. L’esatto contrario di quanto sta accadendo in Veneto dove, nonostante le richieste da parte di cittadini e associazioni, solo gli abitanti della zona rossa vengono sottoposti a specifici test. Il Veneto è la Regione in Europa col più grande disastro da Pfas nella storia e i ritardi sul contenimento hanno avuto effetti su molti cittadini. Serve un cambio di passo, dobbiamo continuare a identificare le comunità con un'elevata esposizione al Pfas, saperne di più sugli impatti specifici sulla salute, rendere disponibili i test ai cittadini, fornire al personale medico linee guida per consigliare i pazienti e fornire cure mediche preventive - conclude Guarda -. I Pfas costituiscono una delle più grandi minacce alla salute pubblica perché sono in moltissime cose che consumiamo o con cui entriamo in contatto ogni giorno, se dispersi nell’ambiente il livello di esposizione incrementa ulteriormente, mettendo seriamente in pericolo la vita dei cittadini».