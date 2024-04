Pfas, Alta velocità, Pedemontana e caso Fis, nel mirino degli ambientalisti

C'è una stretta connessione tra i problemi ambientali riferibili alla realizzazione del Tav, alla presenza della Superstrada pedemontana veneta (Spv), alla contaminazione da derivati del fluoro addebitata alla trissinese Miteni e agli spettri sull'habitat che si addensano man mano che trapelano le notizie sullo stato di salute della più importante industria chimica del comprensorio, ossia la montecchiana Fis. Per questo sabato 27 aprile una ventina di esponenti della rete ecologista veneta ha deciso di dare vita ad un presidio singolare: un presidio a ridosso della maxi rotatoria di Alte a Montecchio Maggiore nell'Ovest vicentino dove da anni giganteggia il cavallo scultoreo di Pietro Cantù (in foto). Il leitmotiv della giornata è stato sempre lo stesso. «Non è giusto che l'Ovest vicentino e più in generale le zone lambite dall'inquinamento da Pfas attribuito alla trissinese Miteni si siano ridotte a divenire una zona di sacrificio sull'altare dei profitti di pochi businessman». Proprio un anno fa infatti un rapporto di Greenpeace dedicato alla presenza dei Pfas nel Nordest aveva definito il Veneto «zona di sacrificio» ambientale. Dopo dodici mesi i comitati continuano ad essere sulle barricate chiedendo un intervento deciso da parte delle stesse autorità con le quali i rapporti continuano ad essere non proprio idilliaci. Soprattutto perché gli enti pubblici vengono spesso accusati di essere sdraiati sui desiderata delle imprese. A descrivere questo contesto sabato (anche ai microfoni di Vicenzatoday.it) sono stati tre attivisti molto noti della rete ambientalista veneta ossia Alberto Peruffo (collettivo Pfas.land), Massimo Follesa (coordinamento Covepa) nonché Daniele Mantiero del comitato Cast. La giornata ha anche avuto un momento tra la musica, la denuncia e la goliardia denuncia, la con la band scaligera «Labnormal»: il cui cantante Sandro Campagnola ai microfoni di Vicenzatoday.it ha spiegato le ragioni della presenza della band a Alte.