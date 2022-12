Spento camino della Chemviron: emissioni di Pfas nell'aria oltre i limiti

Il sindaco di Legnago Graziano Lorenzetti ha ordinato all'azienda Chemviron di chiudere una linea di produzione per contenere la presenza di sostanze Pfas nell'aria. Il provvedimento è entrato in vigore mercoledì scorso, 21 dicembre, ed è limitato alla linea di produzione della Chemviron denominata P15, la quale è collegata al camino E3 della stessa azienda. Da questo camino si sarebbero alzate emissioni con concentrazioni di Pfas superiori al limite consentito, secondo quanto rilevato dall'Arpav in un controllo.

A Legnago, l'attenzione sui Pfas è sempre stata altissima. Il territorio è tra quelli dove è stata maggiore la contaminazione dell'acqua, presumibilmente partita dalla Miteni di Trissino e poi allargatasi in vaste porzioni delle province di Vicenza, Verona e Padova. Ma la presenza di Pfas non è stata accertata solo nell'acqua e nel cibo. Queste sostanze sono anche nell'aria e i comitati No Pfas temono che la responsabilità sia della Chemviron.

L'azienda ha uno stabilimento in Via Malon, a Legnago, e la sua attività è quella di rigenerare i carboni esausti provenienti dalle industrie alimentare, dagli impianti che trattano reflui o che recuperano solventi ed anche da impianti di potabilizzazione. La Chemviron, quindi, rigenera anche i carboni utilizzati per depurare l'acqua da Pfas e per questo sono stati chiesti continui controlli per verificare le emissioni provenienti dai camini dello stabilimento.

Uno degli ultimi controlli è stato eseguito da Arpav nei mesi scorsi e i risultati delle analisi dei campionamenti sono stati recentemente trasmessi. Secondo quanto rivelato dai tecnici dell'agenzia regionale, le emissioni della linea di produzione P18 che fuoriescono dal camino E7 rispettano i limiti di concentrazione di Pfas. Limiti che invece sarebbero stati superati dalla linea di produzione P15 connessa al camino E3. Arpav ha dunque chiesto alla Provincia di Verona di aggiornare le autorizzazioni concesse alla Chemviron, limitando il trattamento di Pfas alla sola linea di produzione P18.

I risultati delle analisi sono stati inoltre vagliati dai carabinieri per la tutela ambientale, i quali ritengono opportuno una ripetizione delle operazioni di controllo da parte di Arpav. Nel frattempo, il sindaco di Legnago Lorenzetti ha voluto firmate un'ordinanza che si basa sul principio di precauzione e che impone a Chemviron di inibire la linea di produzione P15. Una chiusura che sarà valida fino al prossimo aggiornamento delle autorizzazioni della Provincia oppure fino al rientro nei limiti di legge delle emissioni del camino E3.