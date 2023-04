Brutale pestaggio di un cameriere in Piazza Viviani, condannato 18enne

L'arresto arrivò nel giro di una decina di giorni e ieri, 18 aprile, dopo quattro mesi, c'è stata la condanna per il 18enne giudicato responsabile del brutale pestaggio di Piazza Viviani del 3 dicembre scorso ai danni di cameriere veronese di 23 anni. L'imputato è stato giudicato colpevole del reato di lesioni pluriaggravate al termine di un processo celebrato con rito abbreviato. La pena decisa dalla giudice Livia Magri è di 3 anni e 4 mesi di reclusione, con l'aggiunta dell'interdizione dai pubblici uffici per 5 anni e del risarcimento dei danni alla parte civile.

Risarcimento che il 18enne ha assicurato di pagare non appena potrà guadagnare dei soldi con un lavoro, come riferito a Laura Tedesco del Corriere di Verona dall'avvocato della vittima. Vittima con cui l'aggressore, in tribunale, si è scusato.

Scuse che però non attenuano la paura che il 23enne ancora vive e che non curano le lesioni e le fratture al volto del giovane, preso a calci e pugni per una banalissima sigaretta.

Il cameriere dell'Osteria al Duca di Via Arche Scaligere, nella notte del 3 dicembre, era infatti uscito dal locale per gettare la spazzatura in Via Nizza e per fumarsi la sua ultima sigaretta. Nel tragitto di andata, il ragazzo incrociò il 18enne insieme a sei minorenni. Il gruppetto gli chiese una sigaretta, ma lui non ne aveva più. Il cameriere incontrò poi lo stesso gruppo di ragazzi in Piazza Viviani, tornando verso l'osteria. Solo che nella seconda occasione il 18enne e i suoi compagni non si accontentarono di un rifiuto alla richiesta di una sigaretta e assalirono la vittima con violenza efferata.

Quando arrivò la polizia locale, gli aggressori si dispersero. Ma nei giorni successivi, grazie alle telecamere della zona, gli agenti riuscirono ad identificare nel 18enne il principale picchiatore del cameriere. E lo arrestarono, guadagnandosi anche il plauso del Comune di Verona.

Infine, ieri la vicenda ha avuto il suo epilogo in tribunale, con la condanna al carcere per l'arrestato.