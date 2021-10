Pestaggio di piazza Cittadella: tre giovanissimi denunciati, due sono minorenni

Sono stati individuati dai carabinieri di Verona i presunti responsabili dell'aggressione avvenuta in piazza Cittadella nel pomeriggio di venerdì, ai danni di un 62enne italiano.

Alcuni cittadini avevano assistito al brutale pestaggio da parte di un gruppo di giovani che si era poi dileguato nelle vie limitrofe. L’uomo, lasciato a terra agonizzante, era stato poi accompagnato al Pronto Soccorso di Borgo Trento: colpito violentemente con calci e pugni, non aveva saputo spiegare il motivo dell'episodio. Medicato per le svariate contusioni, era stato infine dimesso con diversi giorni di prognosi.

Sono scattate subito le indagini dei carabinieri della stazione di Verona Principale, che in pochi giorni sarebbero riusciti ad inviduare e denunciare i presunti responsabili. I militari hanno analizzato le immagini dei sistemi di videosorveglianza e raccolto le dichiarazioni dei testimoni, acquisite subito dopo il fatto, che avrebbero permesso loro di identificare tre giovanissimi di origine nordafricana, uno da poco maggiorenne e gli altri ancora minorenni.

Gli uomini dell'Arma inoltre sarebbero risaliti anche al fatto che avrebbe scatenato la furia del branco: da quanto emerso infatti, poco del pestaggio, il 62enne avrebbe rimproverato i giovani per il rumore che stavano facendo nei pressi della pensilina di Piazza Cittadella. A quel punto la situazione sarebbe rapidamente degenerata, passando da uno scambio di insulti e spinte, fino a sfociare in una violenta aggressione.