Pestaggio sotto Palazzo Barbieri, identificati 4 giovani. Padovani all'Amministrazione: «Serva da lezione»

«Un plauso alle Forze di Polizia Locale e Polizia di Stato per aver rapidamente identificato i responsabili dell’aggressione. Sono tutti minorenni figli di genitori stranieri. I nostri agenti si sono dimostrati ancora una volta attenti e rapidi alle dinamiche che coinvolgono i veronesi e la città di Verona». È questo il commento di Marco Padovani, Onorevole di Fratelli d'Italia ed ex assessore a Verona, alla notizia dell'identificazione dei presunti autori dell'aggressione che si è consumata giovedì all'ombra di Palazzo Barbieri.

Si tratterebbe di quattro giovani tra i 14 e il 17 anni, tutti nati nel Veronese, che sono stati segnalati alla procura del Tribunale dei Minori di Venezia per tentata rapina aggravata e lesioni. Polizia di Stato e polizia locale sarebbero risaliti a loro grazie alle telecamere di sorveglianza, che li avrebbero ripresi mentre si allontanavano dal luogo del pestaggio.

Padovani non rinuncia a lanciare una stoccata all'attuale amministrazione: «Spero che questa aggressione funga da lezione all’amministrazione, che finora si è dimostrata disattenta in tema di sicurezza e lontana dalle necessità di moltissimi veronesi. Ricordiamo le quotidiane situazioni di disagio in stazione Porta Nuova e Pradaval. Praticamente è impossibile passeggiare da soli in totale serenità. Ricordo che anche durante la precedente amministrazione accadevano spiacevoli episodi ma gli assessori e il sindaco prontamente rispondevano ai veronesi con i fatti; postazioni fisse della polizia locale in piazza Libero Vinco, Gran Guardia e in altri punti critici della città. Finora, dal 2022, abbiamo potuto assistere solo ad un immobilismo amministrativo».