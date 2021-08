Ragazzi pestati a Peschiera del Garda, uno ha perso la vista da un occhio

Si terrà domani, 19 agosto, l'interrogatorio di garanzia dei tre ragazzi arrestati lunedì scorso, 16 agosto, per il brutale pestaggio avvenuto il 23 maggio in Piazza Ferdinando di Savoia a Peschiera del Garda. Sono due italiani di 19 e 24 anni ed un cittadino albanese di 19 anni, tutti e tre accusati di lesioni gravi e aggravate in concorso; mentre il fratello minorenne di uno dei tre risulta soltanto indagato.

E tre sono anche le vittime che hanno riportato le lesioni più gravi: un 22enne ha perso la vista da un occhio, fratture alle ossa nasali per un altro giovane e ad un altro ferito è stato diagnosticato un trauma cranico. Tutte lesioni provocate dai calci e dai pugni degli accusati. Una violenza del tutto ingiustificata, dato che pare sia scaturita da una spinta accidentale tra i due gruppi di giovani che neanche si conoscevano.

Ma nell'ordinanza di arresto, riportata da Laura Tedesco sul Corriere di Verona, è spuntato anche un dettaglio che potrebbe non giocare a favore degli arrestati. I tre, infatti, sarebbero stati riconosciuti dalle telecamere di videosorveglianza presenti nella zona e attive nel giorno del pestaggio, dalle descrizioni delle vittime e di alcuni testimoni ed anche grazie ai social network. Gli aggressori, dopo l'accaduto, avrebbero infatti seguito i profili Instagram delle vittime. E, a loro volta, anche le vittime sono potuti risalire ai profili dei tre accusati. E, in particolare, uno degli arrestati avrebbe postato sul social network la foto dei suoi muscoli a circa 12 ore di distanza dal pestaggio. Un particolare che non testimonia pentimento per ciò che aveva fatto.