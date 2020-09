Pescatore sportivo in apnea nel lago di Garda non riemerge: morto a 41 anni

Secondo quanto riferito dalla guardia costiera del lago di Garda, erano da poco passate le ore 16 di sabato quando alla sala operativa è gunta una chiamata, con la quale la moglie del sig. S.M. di 41 anni e residente nella provincia di Bergamo segnalava la mancata riemersione del marito. Quest'ultimo si sarebbe infatti immerso in apnea per effettuare una battuta di pesca sportiva, nelle acque antistanti il litorale del Comune di Toscolano Maderno.

Vista la situazione, la sala operativa della guardia costiera di Salò che coordina le ricerche di superficie sul lago di Garda, ha inviato in zona il "GC 058 A" e richiesto contestualmente l’intervento dei sommozzatori dei vigili del fuoco di Brescia e tramite la prefettura, l’attivazione dei sommozzatori dei volontari del Garda. In zona è stata dirottata anche una seconda motovedetta della guardia costiera, che, una volta giunta in area, ha provveduto a trasferire sia la moglie del malcapitato che i tre figli presso il camping di Manerba da dove erano partiti.

Intorno alle ore 17.30, i sommozzatori dei volontari del Garda avrebbero infine ritrovato il corpo senza vita dell’esperto apneista su un fondale di 23 metri vicino alla costa e, una volta recuperato a bordo, lo avrebbero così trasferito scortati dal "GC 058 A" presso il porto di Barbarano del Comune di Salò, dove sono intrvenuti anche i vigili del fuoco. La sala operativa della guardia costiera ha richiesto al 118 l’invio di un’automedica che, giunta presso il porto, ha constatato il decesso del pescatore sportivo. La salma è stata poi trasferita presso l’obitorio dell’ospedale di Brescia, dove ieri mattina sono stati esclusi traumi che potessero ricondurre ad urti od altro, il che lascerebbe presumere l'insorgere di un ipotretico malore in fase di apnea all'origine della disgrazia.