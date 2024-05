Avvicina giovani sui social e le perseguita, ricattandole: sorveglianza speciale e braccialetto elettronico per il 65enne

Il carcere non sarebbe bastato a cambiare le sue "abitudini", così nei giorni scorsi il tribunale di Venezia ha accolto la proposta del questore di Verona Roberto Massucci di applicare la sorveglianza speciale di pubblica sicurezza nei confronti dell'individuo, accompagnata dall’utilizzo del braccialetto elettronico come previsto dal nuovo art. 275-bis c.p.p..

Si tratta di un 65enne veronese, già condannato tra il 1998 e il 2005 per i reati di furto, molestie, lesioni personali, danneggiamento, truffa continuata e atti sessuali con minorenne, che dal 2012 al 2014 si era reso responsabile del reato di atti persecutori nei confronti di una ragazza, all’epoca dei fatti ancora minorenne.

Dalla questura spiegano che dopo averla adescata sui social tramite un profilo falso, aveva poco a poco conquistato la sua fiducia, fino a convincerla ad inviargli delle foto che la ritraevano nuda. Un'"amicizia virtuale" che si era interrotta quando la giovane gli aveva confessato di aver intrapreso una relazione sentimentale con un coetaneo: a quel punto il 65enne ha iniziato a tempestarla ossessivamente con messaggi ricattatori, arrivando a minacciarla di divulgare le sue foto intime. Un’escalation di intimidazioni che si è interrotta solo quando l'uomo è finito in manette, nel 2014, per le violenze sessuali che aveva commesso ai danni di un altro ragazzino nel 2005.

Come detto però, neppure la detenzione in carcere sarebbe servita a redimero. Le indagini effettuate dalla polizia di stato avrebbero consentito di accertare infatti che dal 2014 ad oggi, anche a cavallo di ulteriori condanne inflittegli per altre condotte riconducibili allo stesso schema comportamentale, l'uomo avrebbe continuato a mantenere le sue condotte persecutorie prendendo di mira sempre una vittima diversa.

Un sistema di approccio che si sarebbe ripetuto ogni volta: prima avrebbe conquistato la fiducia delle donne che avvicinava, spesso facendo leva sulla giovane età delle stesse o sul loro altruismo, e poi, piano piano, si sarebbe insinuato in maniera oppressiva nella loro vita privata, coinvolgendo i familiari e ricattandole non appena queste avessero provato ad interrompere i rapporti con lui. Se poi una vittima riusciva a mettersi in salvo, sarebbe stato pronto a focalizzarsi su un’altra, relegando ciascuna in uno stato d’ansia sempre crescente.

Tale sequenza di episodi, ricostruiti in ordine cronologico dai poliziotti in un’indagine accurata, ha portato alla proposta del questore di Verona che è stata accolta dal tribunale di Venezia, il quale ha applicato la misura per tre anni. L’uomo non potrà accedere ad esercizi pubblici, detenere o portare armi anche se non idonee ad arrecare offesa alla persona; non potrà avvicinarsi ai luoghi frequentati dalle vittime né comunicare con le stesse e dovrà allontanarsi immediatamente in caso di incontro fortuito con loro.