Molotov al centro vaccinale di Brescia, due arresti. Perquisizioni nel Veronese

Le perquisizioni hanno riguardato conoscenti dei due no vax bresciani fortemente indiziati per i reati di atto di terrorismo con ordigni micidiali o esplosivi e porto e detenzione di armi da guerra

La scorsa notte, i carabinieri del Ros e del comando provinciale di Bresca hanno arrestato i due presunti responsabili dell'attacco incendiario del 3 aprile scorso al centro vaccinale bresciano di Via Morelli. Come riportato da Ansa, durante l'operazione sono state eseguite anche delle perquisizioni in provincia di Brescia e in provincia di Verona tra i conoscenti dei due no vax che meno di un mese fa usarono due molotov per dar fuoco all'hub vaccinale.

I due arrestati sono un 52enne di Brescia (iniziali del nome P.P.) ed un 51enne di Monticelli Brusati, sempre in provincia di Brescia (iniziali del nome N.Z.). Entrambi sono fortemente indiziati per i reati di atto di terrorismo con ordigni micidiali o esplosivi e porto e detenzione di armi da guerra.