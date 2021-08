Un'agente fuori servizio lo nota e lo fa arrestare: deve scontare una pena per tentato furto

Era il pomeriggio di domenica quando il cittadino straniero si stava aggirando in modo sospetto attorno ad un’area condominiale situata in via Marotto, a Verona, prima di finire in manette. Il suo atteggiamento furtivo infatti avrebbe insospettito un agente fuori servizio che stava transitando nella zona di San Michele.

Il poliziotto ha immediatamente allertato la Centrale Operativa della Questura scaligera, permettendo così di identificare l’uomo: si trattava di un 47enne originario della Romania, che risultava destinatario di un ordine di carcerazione disposto in seguito ad una condanna per il reato di tentato furto.

Il provvedimento dell’Autorità Giudiziaria è stato eseguito il 1° agosto, intorno alle ore 15, dagli agenti delle Volanti intervenuti su richiesta del collega che ha effettuato la segnalazione. L’uomo, pluripregiudicato per reati di diversa natura, è stato inoltre denunciato per l’inottemperanza al divieto di ritorno nel Comune di Verona: provvedimento disposto nei suoi confronti all’inizio del mese di luglio 2019. A seguito degli accertamenti espletati dai poliziotti negli Uffici di Lungadige Galtarossa, il cittadino straniero è stato accompagnato presso il carcere di Montorio dove dovrà scontare 3 mesi di reclusione.