Scovati nella zona del Garda, dovevano scontare la loro pena: due uomini portati in carcere

Sono stati intensificati i controlli sulle sponde lacustri nel corso del fine settimana che si è appena concluso. I carabinieri della Compagnia di Peschiera del Garda hanno presidiato il litorale per contrastare e prevenire gli episodi di microcriminalità, ma anche per controllare la circolazione sulle principali arterie stradali. In queste ore, due persone destinatarie di un'ordine di carcerazione sono state arrestate e condotte a Montorio.

Sono stati i militari della stazione di Peschiera, nel corso di un servizio perlustrativo svolto nella notte fra domenica e lunedì, a mettere le manette ai polsi di un 50enne italiano, domiciliato a Castelnuovo del Garda, sul sul quale pendeva l'ordine di carcerazione emesso dalla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Verona – Ufficio Esecuzioni Penali. L'uomo infatti deve scontare una pena detentiva di 2 anni e 4 mesi, oltre al pagamento della pena pecuniaria di 2000 euro, per reati connessi alla detenzione ai fini di spaccio di stupefacenti commessi a Pescantina nel giugno 2020.

La scorsa serata invece sono stati i carabinieri della stazione di Bardolino a trarre in arresto, sempre in esecuzione di un ordine di carcerazione emesso dalla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Forlì – Ufficio Esecuzioni Penali, un 58enne italiano del posto, il quale deve espiare una pena detentiva di 5 anni e 5 mesi, per reati finanziari (tentata truffa ed estorsione) commessi tra il 2015 e il 2017 a Rimini e San Lazzaro, in provincia di Bologna.

Concluse le formalità di rito, i due individui arrestati sono stati condotti nel carcere di Montorio, a disposizione dell’autorità giudiziaria.