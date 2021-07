Portato ai domiciliari: deve scontare la pena per violazione degli obblighi di assistenza familiare e molestie

Non aveva ancora scontato la sua pena, così i carabinieri della stazione di San Giovanni Lupatoto lo hanno tratto in arresto nel pomeriggio di mercoledì.

Il 42enne italiano residente in paese, era il destinatario di un ordine di esecuzione per l'espiazione delle pene detentive, presso la propria abitazione, emesso dal Tribunale scaligero: l'uomo infatti era stato condannato a 4 mesi per violazione degli obblighi di assistenza familiare e molestie.

Terminate dunque le formalità di rito, è stato accompagnato al proprio domicilio, dove resterà ristretto sotto il controllo dei carabinieri.