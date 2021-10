Doveva scontare una pena per spaccio: 53enne arrestato e portato a Montorio

Non aveva ancora scontato la sua pena e nei giorni scorsi è stato rintracciato e tratto in arresto dai carabinieri della stazione di Grezzana.

Si tratta di un 53enne italiano, residente a Verona e con precedenti, sul quale gravava un ordine di carcerazione emesso dall'autorità giudiziaria di Brescia, essendo divenuta definitiva la sua condanna ad un anno e 5 mesi di reclusione per il reato di spaccio di stupefacenti. Pertanto, espletate le formalità del caso, è stato accompagnato nel carcere di Montorio.