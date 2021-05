Treno investe pedone sulla Brescia-Milano, cancellati due treni da Verona

L'incidente è avvenuto tra Romano e Treviglio e per oltre tre ore il traffico su quel tratto è stato sospeso. Molti i treni che hanno accumulato ritardi, mentre ad altri è stato modificato il percorso

Poco dopo le 6.30 di questa mattina, 31 maggio, il traffico ferroviario sulla linea Milano-Brescia è stato sospeso tra Romano e Treviglio perché un pedone era stato investito da un treno ed è purtroppo deceduto. Le forze dell'ordine hanno svolto tutti gli accertamenti necessari per ricostruire l'incidente. Le operazioni sono andate avanti per ore e solo intorno alle 10 è stato possibile riaprire il tratto ferroviario e gradualmente tornare alla normalità.

L'incidente e la chiusura del tratto ha creato diversi disagi. Un treno a lunga percorrenza e quattro regionali hanno accumulato ritardi anche superiori alle tre ore. Altri tre treni regionali hanno ridotto il loro percorso, mentre per altri due è stato possibile trovare percorsi alternativi per giungere a destinazione. Infine, sono almeno otto i treni regionali cancellati, di cui due in partenza dalla stazione di Verona Porta Nuova e diretti a Milano. I due treni da Verona a Milano che sono stati cancellati sono il 2630 delle 12.45 e il 2632 delle 13.45.