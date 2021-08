Pedalò a motore sul Garda e norme sulla sicurezza: denunciato rappresentate di una ditta di noleggio natanti

I servizi di vigilanza disposti dal Comando provinciale di Verona sulla costa del lago di Garda, finalizzati a far rispettare le norme di sicurezza utili a prevenire incidenti, hanno portato i carabinieri della motovedetta della stazione di Torri del Benaco a deferire in stato di libertà il legale rappresentante di una società di noleggio di natanti e pedalò nella giornata dell'11 agosto. Questo il motivo: "per la navigazione senza abilitazione e per l’inosservanza norme sulla sicurezza della navigazione di cui al Codice navigazione ed al Regolamento per la sicurezza della navigazione".

I militari infatti avevano notato alcuni pedalò privi di pedali, ma muniti di propulsore elettrico, che navigavano lungo la costa del lago.

Individuata dunque la società di noleggio, le forze dell'ordine hanno eseguito un accurato controllo, scoprendo che a 3 natanti da diporto e pedalò, quest’ultimi privi di pedali, era stata sostituita la destinazione d’uso, scambiando l’apparato propulsivo con un motore fuoribordo elettrico. Inoltre sarebbe stato montato un serbatoio in polietilene capace di contenere 110 litri di benzina (per il rifornimento di motoscafi) e una panca per la seduta dei clienti.

Le tre unità sono state dunque sequestrate ed affidate in custodia giudiziaria alla stessa società di noleggio.

I carabinieri inoltre avrebbero accertato che tali pedalò erano utilizzati dal personale della ditta di noleggio per il rifornimento di carburante e per il trasporto della clientela dalla terraferma ai motoscafi ormeggiati alle boe antistanti.