Più sicurezza sul Garda, arriva la nuova "pattuglia del lago". La sindaca di Peschiera: «Collaborazione con le istituzioni è la chiave»

L’estate del 2023 vedrà una nuova pattuglia presidiare le strade del nostro territorio. L'annuncio è arrivato stamane, lunedì 24 luglio, da parte del Comune di Peschiera del Garda, attraverso una nota nella quale poi si aggiunge: «Una pattuglia espressamente voluta dal questore di Verona Roberto Massucci per garantire la sicurezza sul basso lago. Un territorio invaso dai turisti (25 milioni quelli che durante la stagione affollano i lati veronese e bresciano) e per questo bisognoso di attenzioni aggiuntive».

Ad accogliere la notizia con grande favore è stata la stessa sindaca di Peschiera del Garda, Orietta Gaiulli: «L’iniziativa del questore porta finalmente l’attenzione su di noi e, più in generale, sul Lago di Garda. - ha detto Gaiulli - Peschiera in particolare è un territorio molto fragile. La sua posizione strategica la rende vulnerabile. Siamo al centro di un grande passaggio e spesso ne siamo rimasti vittime come è successo nel giugno dell’anno scorso. Iniziative come queste vanno nella giusta direzione».

Proprio dopo gli eventi del 2 giugno 2022, quando Peschiera fu teatro di episodi di vandalismo e violenze, in particolare ad opera di giovani e giovanissimi provenienti un po' da tutto il nord Italia, la sindaca Gaiulli aveva lanciato un appello alle istituzioni. Aveva chiesto in particolare «collaborazione nella prevenzione». Aveva poi organizzato un convegno raccogliendo intorno a sé tutti gli attori in campo: politici, amministratori, servizi sociali, forze dell’ordine. Aveva ribadito che «senza un gioco di squadra la battaglia sarebbe stata persa in partenza».

«Quest’anno, il due giugno, contrariamente a quanto minacciato e preventivato, - ha spiegato la sindaca Gaiulli - non è successo nulla. Segno di quanto bene si sia iniziato a lavorare». L’arrivo oggi della "pattuglia del Lago" rappresenta dunque secondo Gaiulli «un altro passo in questa giusta direzione». Pattuglia che implementerà il servizio di vigilanza già presente sul territorio. «La collaborazione con le istituzioni è la chiave - ha ribadito la sindaca - Per questo motivo voglio dire un grande grazie al questore che ha dimostrato con questa iniziativa di pensarla allo stesso modo».