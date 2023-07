Ecco la pattuglia del Garda: vigilerà nella zona del lago a tutela di cittadini e turisti

Con ordinanza di servizio emessa dal Questore della Provincia di Verona, a partire dalle ore 7 di martedì mattina è stata istituita la pattuglia “Garda”, inaugurata lì11 luglio a Peschiera alla presenza del sindaco Maria Orietta Gaiulli, e che garantirà per tutta la stagione estiva la presenza quotidiana della polizia di Stato anche su una parte della costa gardesana.

Dalla questura spiegano che la decisione di istituire questo nuovo servizio di controllo straordinario del territorio, condivisa anche in sede di Comitato Provinciale per l’Ordine e la Sicurezza Pubblica, "nasce dalla volontà di assicurare una vigilanza lungo le zone costiere ad alta frequentazione di turisti, senza trascurare la stazione ferroviaria di Peschiera, soprattutto in considerazione dell’avvento della stagione estiva, che determina un notevole afflusso di persone nei comuni del Garda".

Il servizio è stato disposto in stretto coordinamento con la Polizia Ferroviaria, che assicurerà il punto di raccordo delle pattuglie di polizia sul territorio secondo un piano di sicurezza messo a punto dal dirigente del Compartimento Polfer Eugenio Vomiero.

Il dispositivo si integra con quello più complesso del fine settimana che vede in campo anche l’Arma dei carabinieri, la guardia di finanza e la polizia locale per fronteggiare le maggiori esigenze tipiche dei weekend.

Dalla polizia sottlineano che questa presenza quotidiana "intende garantire una risposta in termini di sicurezza, anche a fronte del sentimento di timore diffusosi tra cittadini, esercenti e turisti a seguito dei fatti del 2 giugno 2022, quando gruppi di giovani, spinti da un senso di impunità garantito dalla loro preponderante consistenza numerica, si erano lasciati andare ad azioni vandaliche e predatorie ponendosi in maniera provocatoria e violenta anche nei confronti degli operatori delle forze di polizia".

Per fermare sul nascere qualsiasi situazione o azione che possa danneggiare o pregiudicare la vita sulle coste del Garda, a partire dalla mattiata di martedì 11 luglio una pattuglia della polizia di Stato, per tutta l'estate, assicurerà quotidianamente un servizio integrativo di controllo straordinario del territorio "sui quadranti orari 7/13, 13/19 e 19/01 che si concentrerà, in particolare, a Peschiera del Garda e nei comuni rivieraschi limitrofi".

Per la giornata di mercoledì inoltre è stato convocato da questore un tavolo tecnico presso la Scuola di Peschiera del Garda al fine di definire il rispettivo concorso delle altre forze di polizia, le modalità operative e le sinergie tra tutti gli attori in campo in una logica di coesione istituzionale nell’interesse dei cittadini.