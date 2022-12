A Verona nel 2022 è stata ritirata una patente al giorno per guida in stato di ebbrezza

«Un primo dell’anno sereno, senza incidenti». È questo l’auspicio dell’amministrazione comunale di Verona che, a poche ore dai grandi festeggiamenti di Capodanno, invita la cittadinanza a guidare consapevolmente, per il bene proprio e degli altri. L’appello è rivolto soprattutto a chi guida dopo aver esagerato nel bere: «Nel 2022 - si legge infatti in una nota di Palazzo Barbieri - quasi una patente al giorno è stata ritirata per guida in stato di ebbrezza. Davvero tante le segnalazioni nell’anno che sta per finire, molte a seguito di incidente stradale, per oltre 300 notizie di reato. Altre 40 patenti sono state ritirate per guida sotto l'effetto di sostanze stupefacenti e psicotrope».

A commento di questi numeri poco rassicuranti è quindi intervenuto lo stesso primo cittadino scaligero Damiano Tommasi: «Tutti hanno il diritto di divertirsi e di festeggiare le prossime feste nel migliore dei modi. L’importante è farlo in modo consapevole e responsabile, per sé e per gli altri». I dati, illustrati oggi nell’incontro del Comitato provinciale per l'ordine e la sicurezza pubblica, che ha fatto il punto anche sulla sicurezza stradale delle prossime festività, registrano che alla guida sotto l’effetto dell’alcol ci sono molte persone di età compresa tra i 40 e i 50 anni. Al Comitato svoltosi oggi in prefettura hanno partecipato il prefetto Donato Cafagna, il sindaco Damiano Tommasi, l’assessora alla Sicurezza Stefania Zivelonghi, il comandante della polizia locale Luigi Altamura e i rappresentanti delle forze dell’ordine.

«Vogliamo fare ancora di più per sensibilizzare tutti ad una guida consapevole sempre, tutti i giorni, perché non ci sono più orari "franchi". - commenta l'assessora alla Sicurezza Stefania Zivelonghi presente in prefettura - Il comandante della polizia locale Luigi Altamura ci informa di ritiri patente anche nelle mattine infrasettimanali, con tassi alcolemici troppo elevati e ciò costituisce un rischio enorme per chi circola sulle strade. È evidente che i nostri agenti non possono essere presenti sempre e ovunque, per impedire danni seri. Rivolgiamo un richiamo non solo ai giovani, ma anche ai quarantenni-cinquantenni, che spesso hanno comportamenti gravi».

La stessa assessora alla Sicurezza del Comune di Verona ha quindi annunciato: «Da gennaio programmeremo un’importante campagna di prevenzione, non solo nelle scuole, dove i dirigenti scolastici richiedono sempre di più percorsi di formazione, e proseguiremo con i controlli su strada, con etilometri e pattuglie. Le prossime notti non devono diventare una sorta di "liberi tutti", i rischi sono alti ma solo con una piena consapevolezza si posso limitare e, auspicabilmente, azzerare i sinistri più gravi che - sottolinea in chiusura l'assessora Stefania Zivelonghi - non sono solo tragiche fatalità, ma anche una vera e propria violenza stradale».