Passeggia nudo per il centro di Verona sotto la pioggia: il video diventa virale

Le immagini hanno fatto il giro delle app di messaggistica e ritraggono un uomo senza vestiti che cammina su ponte Navi, via Cappello e via Mazzini, sotto la pioggia che cadeva nella mattinata di martedì 14 marzo

Non poteva passare inosservato l'uomo che nella mattinata di martedì 14 marzo, che ha visto l'atteso ritorno delle precipitazioni (che purtroppo dovrebbero esaurirsi nella stessa giornata), è uscito a fare due passi per il centro storico di Verona completamente nudo.

Alcuni video che hanno fatto il giro delle app di messaggistica lo hanno importalato mentre attraversava ponte Navi e poi mentre svolta, sempre a piedi, in via Mazzini dopo aver percorso via Cappello. Filmati che naturalmente sono diventati virali fin da subito.

L'uomo alla fine è stato fermato dalle forze dell'ordine e, secondo L'Arena, avrebbe motivato il suo comportamento come un gesto di protesta