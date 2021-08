Prova a raggiungere l'Irlanda con un passaporto contraffatto: fermato al Catullo

Lunedì, intorno alle 12.40, si è presentato ai controlli dell'aeroporto Catullo di Verona per le verifiche di frontiera, esibendo un documento un passaporto biometrico della Grecia per imbarcarsi su un volo in partenza per Dublino.

Le verifiche sul documento, effettuate mediante le sofisticate apparecchiature in dotazione alla Polizia di Frontiera aerea, hanno però evidenziato che il passaporto era stato contraffatto.

Il cittadino straniero, in seguito, ha esibito anche una patente di guida e un documento d’identità rilasciati dalle autorità greche, ma anch’essi sono risultati contraffatti.

Alla fine l'uomo ha dovuto mostrato il vero passaporto a lui intenstato: si trattava di N.S., 42 anni, che avrebbe confessato di aver lasciato il suo paese d'origine con un volo diretto a Bruxelles e di aver successivamente raggiunto l’Italia in autobus. Giunto infine a Verona, stava cercando di raggiungere l'Irlanda.

Dopo quanto accertato, N.S. è stato denunciato in stato di libertà per possesso e fabbricazione di documenti di identificazione falsi.