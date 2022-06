Lieto evento nella mattinata di sabato a Zevio, quando un piccolo ha deciso di venire alla luce con una certa "fretta".



La donna, alla seconda gravidanza, è stata soccorsa in casa dal personale del 118, giunto con ambulanza ed elicottero dopo aver ricevuto la richiesta di intervento: non c'è stato il tempo di condurre la madre al vicino ospedale di San Bonifacio ed ha dunque dovuto partorire in casa, assistita dai sanitari.Madre e figlio sono stati poi portati subito al Fracastoro per le cure e gli accertamenti del caso.