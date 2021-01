Partorisce in casa guidata al telefono da un infermerie, in attesa dell'ambulanza

Momenti concitati quelli vissuti in un'abitazione di Bovolone nella mattinata di mercoledì 13 gennaio, che si sono però conclusi con una grande gioia.

Intorno alle 8.30 infatti è arrivata una chiamata al 118 da parte di una coppia di genitori che chiedeva l'intervento del personale medico: la donna infatti era incinta e il piccolo aveva deciso di venire alla luce.

Tanta a quanto pare la fretta del neonato di conoscere i propri genitori, al punto che non ha dato il tempo ai mezzi del 118 di arrivare alla casa: un infermiere infatti ha dunque dovuto guidare il parto al telefono dalla centrale operativa. Fortunatamente tutto è andato per il meglio: ambulanza ed elicottero sono arrivati sul posto trovando madre e figlio, che sono stati traportati all'ospedale di Legnago per i controlli del caso.