Il bimbo ha fretta, mamma partorisce prima dell'arrivo in ospedale

Sono stati due i parti d'emergenza segnalati oggi, 23 dicembre, dal 118 di Verona. Oltre a quello avvenuto in casa a San Martino Buon Albergo, ce n'è stato un altro in ambulanza a Bonavigo.

Il Suem scaligero è entrato in azione intorno alle 14.30 di questo pomeriggio per assistere la donna ormai pronta a dare alla luce il figlio prima dell'arrivo in ospedale. I soccorritori hanno inviato a Bonavigo un'automedica e un'ambulanza. E proprio in ambulanza è avvenuto il parto.

L'intervento si è poi concluso con l'accompagnamento della neo-mamma all'ospedale di Legnago, dove la donna è stata ricoverata in codice rosso.