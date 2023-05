Bimba nasce in casa grazie all'assistenza telefonica del Suem 118

Lieto evento in quel di Villa Bartolomea, dove nella notte tra giovedì 4 e venerdì 5 maggio è nata una bambina da una coppia italiana. Peculiarità della situazione, si è trattato di un parto in casa. La bimba, infatti, non ha lasciato il tempo ai genitori di trasferirsi all'ospedale e così il parto è stato guidato al telefono grazie all'ausilio degli operatori del Suem 118.

Il tutto, in base a quanto si apprende, si è svolto quando erano circa le ore 4 della scorsa notte. In seguito, presso l'abitazione della coppia di Villa Bartolomea sono giunte un'ambulanza infermierizzata ed un'automedica. La madre e la piccola sono quindi state successivamente trasferite, in sicurezza, presso l'ospedale "Mater Salutis" di Legnago per ricevere ulteriore assistenza.