Non vuole saperne di attendere l'arrivo in ospedale e la madre lo partorisce in casa, guidata dal 118

Dopo il parto avvenuto nel tardo pomeriggio in viale Galliano, a Verona, dove una bimba non ha dato il tempo ai genitori di raggiungere l'ospedale, decidendo di venire al mondo sui sedili dell'auto, anche grazie alle indicazioni fornite al telefono a mamma e papà da un operatore sanitario, un altro neonato non ha voluto saperne di attendere di arrivare in ospedale per aprire gli occhi al mondo per la prima volta.

Nella tarda mattinata di martedì infatti, in un'abitazione di via Cavassa, a Bovolone, una donna ha partorito il suo secondo figlio. Il parto si sarebbe concluso poco prima dell'ora di mezzogiorno ed anche in questo caso è avvenuto seguendo le indicazioni telefoniche dell'infermiere della centrale operativa del 118, che ha inviato sul posto anche ambulaza ed automedica.

Madre e figlio sono stati poi trasportati all'ospedale di Legnago per gli accertamenti del caso.