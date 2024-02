Chiama il 118 ma il piccolo non dà il tempo all'ambulanza di arrivare: parto in casa a Verona

Sono stati momenti di grande concitazione quelli vissuti in un'abitazione di San Massimo, a Verona, nelle primissime ore di martedì, che fortunatamente si sono conclusi nel migliore dei modi.

Erano circa le 5 del mattino quando è scattato l'allarme: una donna incinta, residente in via Urbano III, ha infatti avvisato il 118 che le si erano rotte le acque. Sul posto sono state quindi inviate un'ambulanza ed un'automedica con il personale sanitario, ma non hanno fatto ora ad arrivare per il lieto evento. Assistita telefonicamente, la neomamma ha partorito il piccolo in casa: i due sono stati poi condotti all'ospedale di Borgo Trento per gli accertamenti del caso.