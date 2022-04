Partorisce in auto a Velo Veronese grazie alle indicazioni telefoniche del 118

Un parto "precipitoso" in automobile, è quanto avvenuto nella prima serata di oggi, lunedì 11 aprile, nel Comune di Velo Veronese. Secondo quanto riferito dal Suem 118, il tutto si è verificato intorno alle ore 18.30, quando la donna incinta non avrebbe fatto in tempo a raggiungere in autonomia l'ospedale.

Così il parto è avvenuto direttamente in auto, grazie all'ausilio dell'operatore del Suem 118 che ha fornito le istruzioni necessarie via telefono. Sul posto sono poi intervenuti i mezzi di soccorso, in particolare un'ambulanza infermierizzata e l'elicottero. La donna ed il neonato sono poi stati trasferiti in codice giallo presso l'ospedale scaligero di Borgo Trento.