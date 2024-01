Partorisce in auto mentre si trova in viale Galliano a Verona

I soccorritori del Suem 118 riferiscono di essere intervenuti nella serata di oggi, lunedì 8 gennaio, per prestare aiuto ad una donna che avrebbe iniziato a partorire mentre si trovava in auto. Secondo quanto riportato dagli operatori, l'episodio è avvenuto in città a Verona, mentre la vettura sulla quale viaggiava la madre stava transitando in viale Galliano.

L'intervento da parte degli operatori del Suem risale alle ore 18 circa e ha visto impegnate un'automedica e un'ambulanza soccorritori. La donna, dopo le prime cure ricevute sul posto, è stata successivamente condotta d'urgenza all'ospedale di Borgo Trento.