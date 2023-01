Tanta felicità ma anche un po' di ansia per il lieto evento avvenuto nella mattinata di venerdì a Povegliano Veronese.



Intorno alle 6.30 del mattino infatti, una donna incinta ha chiamato il 118, in quanto improvvisamente si erano rotte le acque. Sul posto è stata dunque inviata un'ambulanza infermierizzata per portare la donna in ospedale e farla partorire in sicurezza, il piccolo in grembo però ha avuto una certa fretta nel venire al mondo: la donna è stata assistita telefonicamente dal personale sanitario in attesa dell'arrivo dei soccorsi e alla fine ha dato alla luce il figlio proprio sull'ambulanza.I due sono stati poi condotti all'ospedale Magalini di Villafranca per tutti gli accertamenti del caso.