Il parcheggio di via Madonna del Terraglio chiuso dal 20 novembre per un intervento di riqualificazione dell'area

Il Comune di Verona ha annunciato che «per una settimana, a partire da lunedì 20 novembre», il parcheggio gratuito di via Madonna del Terraglio in Valdonega «non sarà accessibile». Secondo quanto riferito da Palazzo Barbieri, «urgono infatti lavori di sistemazione dell’ampia area di sosta, che da alcuni mesi è divenuta di proprietà del Comune di Verona». In base a quanto si apprende, l’intervento è stato programmato dall’assessore alle strade e giardini Federico Benini.

Si tratta dunque, spiegano ancora dal Comune, di «un primo progetto di riqualificazione, essenziale per migliorare velocemente lo stato del parcheggio, garantendo alla numerosa utenza un più sicuro accesso e sosta». Più nel dettaglio, è previsto un intervento di ripristino del terreno che verrà «livellato con stabilizzato». Inoltre verrà compiuta la pulizia delle scarpate e il consolidamento delle rampe di accesso.

Sempre da parte dell’amministrazione, viene inoltre fatto sapere, è già in corso di valutazione «un più ampio intervento che porterà alla sistemazione completa dell’area, per una migliore organizzazione e gestione».