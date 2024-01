Fermato nel parcheggio del supermercato con la cocaina da vendere: 26enne in manette

Anche il mercato della droga vedrebbe aumentare il proprio volume di affari durante le festività. Lo sottolineano i carabinieri, che nel pomeriggio dell'Epifania hanno tratto in arresto con l'accusa di detenzione di stupefacenti ai fini di spaccio un 26enne di origine marocchina.

A trarlo in arresto sono stati i militari di Villafranca. Il giovane si trovava nel parcheggio affollato di un supermercato, pensando verosimilmente di passare inosservato, ma i suoi movimenti sarebbero stati comunque notati da una pattuglia che in quel momento si trovava incolonnata nel traffico. Gli operatori hanno così deciso di procedere ad un controllo e, nonostante le sue giustificazioni, avrebbero trovato il 26enne in possesso di due involucri termosaldati, all'interno dei quali era presente della cocaina ritenuta pronta per essere venduta.

La perquisizione a quel punto si è spostata presso l'abitazione dove il giovane è domiciliato a Villafranca, dove sarebbero state rinvenute dai carabinieri altre 4 bustine di cocaina termosaldate (e dunque anch'esse pronte per essere cedute), un bilancino di precisione, una busta aperta contenente altri 40 grammi circa di cocaina ancora da "confezionare" e circa 700 euro in contanti.

Per i carabinieri, il 26ebbe aveva messo in piedi una fiorente attività di spaccio di cocaina. Tratto in arresto, è stato condotto davanti all'autorità giudiziaria, che ha convalidato il provvedimento e, in seguito al patteggiamento, ha condannato l'indagato a tre anni di reclusione e 12 mila euro di multa, disponendo la confisca di quanto sequestrato.