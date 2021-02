Si aggira nel parcheggio del supermercato: trovata con addosso della marijuana

I carabinieri di Castel d'Azzano, nella giornata di mercoledì, stavano svolgendo alcuni controlli presso i supermercati della zona, al fine di prevenire la commissione di reati contro il patrimonio, quando hanno notato una donna che si aggirava tra le auto parcheggiate nella zona del supermercato Dipiù di via Marconi.

Si trattava di G. J., classe 1998, che quando ha notato l'auto di pattuglia avrebbe provato a scappare. I militari però sono riusciti a raggiungerla e l'hanno poi perquisita, trovandole addosso oltre dieci grammi di marijuana, che sarebbero stati già suddivisi per dosi: motivo per il quale nei suoi confronti è scattata la denuncia per detenzione ai fini spaccio di sostanze stupefacenti.